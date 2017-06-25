أميركا: قطر بدأت مراجعة مطالب الدول المقاطعة

أعلنت الخارجية الأمريكية الأحد أن # قطر بدأت مراجعة ودراسة قائمة الطلبات التي قدمتها #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ريكس #تليرسون في بيان أن هناك مجالات مهمة تضع أساساً لحوار يؤدي لحل الأزمة بين قطر ودول الخليج ومصر.

كما حثت الخارجية الأميركية جميع الدول المعنية بتلك الأزمة على مواصلة الحوار وتخفيف لهجة الخطاب للمساعدة في تخفيف التوترات.

قطر تصف المطالب بغير الواقعية

يأتي هذا بعد يوم من تصريحات صدرت عن الخارجية القطرية اعتبرت فيها المطالب "غير واقعية". إذ قالت وزارة الخارجية القطرية، السبت، إنها سترد رسمياً على مطالب الدول الأربع. وأضافت، في بيان نقلته وكالة رويترز، أنها "نراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي"، لكنها اعتبرت تلك المطالب "غير واقعية"، وفق البيان.

قائمة المطالب

يذكر أن #الكويت، التي تقوم بمهمة الوساطة بين دول الخليج الثلاث، البحرين والسعودية والإمارات وبين قطر، بالإضافة إلى مصر، سلمت #الدوحة مؤخراً، قائمة بمطالب الدول الأربع لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية. وتتضمن تلك القائمة 13 بنداً يفترض أن تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

وشملت قائمة المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على #إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.

كما تضمنت قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة #البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.

إلى ذلك، شملت المطالب، إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير ‎المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.



