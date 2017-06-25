بريطانيا.. سيارة تصدم محتفلين بعيد الفطر

أصيب 6 أشخاص على الأقل صباح الأحد في منطقة #نيوكاسل شمال إنجلترا بجروح، حين صدمتهم سيارة صعدت على الرصيف قرب مركز "ويست غيت سبورتس".

ورجحت السلطات الأمنية في المنطقة ألا يكون للحادث أي صلة بالارهاب.

وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل في بريطانيا فيديو يظهر حالة الرعب التي أصابت المحتفلين إثر الحادث الذي لم تعرف تفاصيله بعد.

في حين أفاد شهود عيان أن 5 أشخاص أصيبوا على الأقل، مؤكدين أن السيارة دهست مجموعة من الناس بعد انتهائهم من صلاة عيد الفطر في مركز "ويست غيت" وتجمعهم في احدى الزوايا خارج المركز، وبينهم العديد من العائلات والأطفال.

إلى ذلك، أوقفت الشرطة امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً بحسب المعلومات الأولية.

وقال شاهد عيان بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية أن امرأة فقدت السيطرة على سيارتها على ما يبدو، ودهست عدداً من الناس المتجمهرين في إحدى الزوايا، وكان بينهم العديد من الأطفال.

