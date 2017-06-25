قطر تضغط لإعادة فتح الأجواء الخليجية أمام طائراتها

تضغط #قطر لإعادة فتح الأجواء الخليجية أمام طائراتها، وسط أزمة قطع العلاقات معها من قبل دول خليجية وعربية، ما فرض على خطودها الجوية استخدام مسارات أطول وأعلى تكلفة

فالدوحة بعد الأزمة الحالية معها، تطير وسائل نقلها الجوية عبر إيران، لتدخل بعد ذلك الأجواء التركية، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي وشمال الولايات المتحدة، أو عبر الطيران إلى إيران ومنها إلى العراق ثم الأردن، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي وشمال الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك تستطيع الخطوط الجوية القطرية الطيران إلى الأجواء الإيرانية، ثم سلطنة عمان وبحر العرب، ومنها الدخول في المجال الجوي السوداني والإريتيري والصومالي، للوصول إلى دول إفريقيا وأميركا الجنوبية.

ولا تتمكن من الاتجاه إلى الطيران في الأجواء السورية، لكونها غير آمنة، نظرا لازدحام أجوائها بالطيران الحربي من الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة

في المقابل، لجأت الدوحة وبهدف الخروج من هذا المأزق إلى منظمة الطيران المدني التي تريد منها فتح مسارات النقل الجوي الدولية فوق مياه الخليج، وخاصة مسارات الدول الخليجية الثلاث المقاطعة.

وفي هذا السياق، قال وزير النقل القطري إن المنظمة َ الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة ستعقدُ جلسة خاصة الجمعة المقبلة، بشأن طلب قطر إعادة فتح المجال الجوي الخليجي المغلق في وجه رحلاتها.

إلا أن مجلس المنظمة المؤلف من ستة وثلاثين دولة لتسوية، نادراً ما يتدخل في أي نزاع متعلق بحق استخدام المجال الجوي. فالمنظمة التابعة للأمم المتحدة تلجأ عادة إلى التفاوض الدبلوماسي لتسوية النزاعات بالإجماع، ولا تستطيع فرض قواعد على الدول.

