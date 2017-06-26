إيران تصف قطر بالشقيقة.. وأمير قطر يشيد بدعم طهران

أكد الرئيس الإيراني حسن #روحاني اتصال هاتفي مع أمير قطر #الشيخ_تميم بن حمد، الأحد بأن طهران ستقف مع الدوحة، وستبقي على أجوائها وموانئها البحرية والبرية مفتوحة أمام البلد الشقيق والجار"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.

إلى ذلك، قال إن "سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة".

كما أثنى روحاني على توسيع التعاون الاقتصادي بين قطر وإيران، فيما أشاد الشيخ تميم من جانبه بمساعدة إيران ودعمها للدوحة.

يأتي هذا بعد اعلان السعودية و #الإمارات العربية المتحدة و #البحرين وكذلك #مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو لدعمها منظمات إرهابية، واتخاذ إجراءات بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها .

كما يأتي بعد أن أصدرت هذه الدول لائحة مطالب من 13 نقطة وأمهلت الدوحة عشرة أيام لتنفيذها من أجل رفع الإجراءات التي اتخذتها بحقها. وقام وسيط كويتي بتسليم قطر تلك المطالب، والتي بدأت الدوحة النظر فيها، بحسب تصريحات من وزارة الخارجية الأميركية، الأحد.

