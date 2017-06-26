البحرين تحمل قطر نتائج إحضار الجيوش الأجنبية

أكدت البحرين أن أساس الخلاف مع #قطر سياسي وأمني، معتبرة جلبها جيوشا أجنبية تصعيداً عسكريًا. وخيرت الدوحة بين الأشقاء أو المتدخل الإقليمي الطارئ.

وأكد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، ف يوقت متأخل من ليل الأحد أن أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني وليس عسكري، مبيناً أن قطر تتحمل التصعيد العسكري يإحضار الجيوش الاجنبية إلى أرضها.

وأوضح في في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن "أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني ولم يكن عسكري قط، احضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر".

كما وصف تدخل بعض القوى الإقليمية في الأزمة مع #قطر بالخاطئ. وأشار في تلميح إلى تركيا وتصريحات الرئيس التركي الأخيرة رجب طيب أردوغان، إلى أن هذا التدخل خاطئ.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة."

وكان #أردوغان أعلن في تصريحات سابقة الأحد أن بلاده تؤيد #قطر في رفض مطالب #الدول_الخليجية المقاطعة. واعتبر الدعوة لإغلاق القاعدة التركية في قطر عدم احترام لأنقرة، وفق تعبيره.

فيما طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور #قرقاش، #تركيا بالتعقل وعدم الانحياز لأي طرف في أزمة قطر مع دول خليجية وعربية.

