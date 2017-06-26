محكمة أميركا العليا تسمح بتطبيق جزئي لمرسوم منع السفر

أثنى الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، على قرار #المحكمة_العليا #الأميركية مراجعة قانونية الحظر المؤقت الذي أصدره لمنع دخول وافدين من 6

دول ذات أغلبية #مسلمة وأي لاجئين وموافقتها على تنفيذ جزئي للأمر التنفيذي في هذه الأثناء.

وقال ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض "قرار المحكمة العليا الصادر بالإجماع اليوم انتصار واضح لأمننا القومي. قرار اليوم يسمح لي باستخدام أداة مهمة لحماية وطننا".

وكانت المحكمة الأميركية العليا أعادت، الاثنين، العمل جزئياً بمرسوم الرئيس دونالد #ترمب حول #حظر_السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية إسلامية، على أن تنظر فيه لاحقاً مرة أخرى في الخريف المقبل.

وبذلك بات بالإمكان تطبيق هذا المرسوم بحق كل "من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة".

كما وافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة الأميركية بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من مارس الماضي أثناء نظر القضية. وقالت أيضا إنها ستسمح جزئيا بتنفيذ حظر مدته 120 يوماً على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

ويعتبر هذا القرار انتصاراً نسبياً لترمب الذي سبق أن علق عدد من القضاة العمل بمرسومه في إطار محاكم بداية ومحاكم استئناف

وبهذا القرار، لم تكتف #المحكمة_الأميركية_العليا بإعادة العمل جزئيا بالمرسوم، بل قد تفتح الباب أمام قرار آخر الخريف المقبل قد يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم.

