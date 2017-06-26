مقاطعة قطر.. شبح الديون يلاحق الدوحة

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام، اليوم الاثنين، بعدما أعطت الدول التي فرضت عقوبات على #الدوحة مهلة أخيرة لقطر مدتها عشرة أيام لتنفيذ مطالب تلك الدول.



وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ارتفعت أربع نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة إلى 115 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران الماضي، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

يأتي هذا بعد أن قطعت دول عربية من بينها #السعودية و #مصر و #الإمارات العربية المتحدة و #البحرين العلاقات مع #الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وقدمت تلك الدول عدد من المطالب ضمن قائمة سلمت إلى الدوحة. وشملت القائمة 13 مطلباً في مقدمتها خفض العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية في الدوحة ودفع تعويضات.

