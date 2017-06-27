هل تفقد قطر تنظيم كأس العالم؟

تتكشف ملفات عدة عن سلوك #الدوحة يوماً تلو الآخر مع غياب أفق الحل لأزمة #قطر مع الدول الخليجية المقاطعة.

وتواجه استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2020 المعضلة تلو الأخرى، على وقع تسريب تقارير الفساد التي رافقت حملة الدوحة لتنظيم البطولة العالمية.

من جهتها، كشفت صحيفة بيلد الألمانية النسخة المحجوبة لتقرير أعدّه مايكل غارسيا المحقق السابق بلجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم يتضمن اتهامات عديدة بالفساد تطال قطر.

وقالت الصحيفة إن ثلاثة من الأعضاء التنفيذيين في الفيفا اصطحبوا إلى حفل خاص في ريو دي جانيرو بالبرازيل على متن طائرة خاصة تابعة للاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك قبل التصويت على حق استضافة كأس العالم في 2018 و2022، مضيفة أن أكاديمية "أسباير" الرياضية في قطر تورطت بصفة حاسمة في التلاعب بأعضاء #الفيفا الذين كان لديهم حق التصويت.

وتابعت قائلة إنه بعد منح قطر الاستضافة مباشرة، هنأ عضو سابق في اللجنة التنفيذية أعضاء في الاتحاد القطري، وشكرهم عبر البريد الإلكتروني على تحويل مبلغ بمئات الآلاف من اليورو، إضافة إلى مليوني دولار من مصدر مجهول، دخلا في حساب ابنة أحد أعضاء الفيفا في العاشرة من عمرها.