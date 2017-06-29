أمريكا تحدد معايير جديدة لمنح التأشيرة لمواطني 6 دول

تلزم إرشادات وزعتها وزارة الخارجية الأمريكية طالبي التأشيرة من ست دول يغلب على سكانها المسلمون بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة مع شخص أمريكي أو تكون لهم صلات رسمية بكيان أمريكي وذلك حتى يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة.

وجاء في نسخة من برقية للوزارة جرى توزيعها على كل المواقع الدبلوماسية الأمريكية أمس الأربعاء واطلعت عليها رويترز أن الإرشادات تحدد معنى العلاقة الأسرية الوثيقة بأنها بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو شقيق أو أخ غير شقيق.

وقالت البرقية إن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وغيرها من العلاقات الأسرية الأبعد لا تعتبر علاقة وثيقة. وأضافت أن أي علاقة مع كيان أمريكي "يجب أن تكون رسمية وموثقة وتشكلت بصورة طبيعية وليس لغرض تفادي الأمر التنفيذي" في إشارة إلى أمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من مارس آذار ويمنع مواطني الدول الست من دخول الولايات المتحدة مؤقتا.

وتقدم البرقية النصيحة للمكاتب القنصلية الأمريكية بشأن معنى القرار الصادر عن المحكمة العليا يوم الاثنين بالسماح بإحياء الأمر التنفيذي جزئيا بعد أن عرقلته المحاكم لحين نظر أعلى محكمة أمريكية في الأمر.

