الإمارات: الدول المقاطعة تدرس الرد المناسب على قطر

قال #سفير_الإمارات في #روسيا #عمر_سيف_غباش إن الدول المقاطعة ستدرس الخطوات المناسبة اللاحقة، إذا لم تتوصل قطر إلى الاقتناع بمخاطر ما تقوم به خلال المهلة، التي حددت للرد القطري على قائمة المطالب، والتي تنتهي في 3 يوليو/تموز المقبل.

وأكد أن القطريين لم يردوا رسمياً حتى الآن على تلك المطالب، إلا أنه رجح ألا يصدر أي رد فعل واضح من قبل الدوحة.

وأشار إلى أن موقف الدول المقاطعة لقطر لا يختلف بتاتاً عن موقف المجتمع الدولي تجاه الإرهاب ودعم الجماعات المتطرفة ووقف تمويلها.

وأوضح في تصريح لـ"CNN" أن خطوة المقاطعة لم يكن مخططاً لها بل أتت نتيجة لما تقوم به قطر.

ولفت إلى أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت لائحة تضم حوالي 59 كياناً ومنظمة وأشخاصا ثبت اتصالهم بالإرهاب، وهم بمعظمهم متواجدون في قطر ويتحركون بحرية تامة.

وأكد أن الطلب من الدوحة وقف دعم جماعة #الإخوان_المسلمين أمر في غاية المنطق، لاسيما أن لهذه الجماعة تاريخاً من الإرهاب وتعكير الأمن في المنطقة الخليجية.