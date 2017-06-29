الكونغرس الأميركي يبحث 3 مشروعات قوانين ضد إيران

من المقرر أن يناقش #الكونغرس_الأميركي، اليوم الخميس، ثلاثة مشاريع قوانين تخص إيران، أبرزها عن #ميليشيات_حزب_الله اللبناني المدعومة إيرانيا.

ويتناول مشروع القانون الأول، وهو الأهم، ذراع طهران في المنطقة العربية وهي ميليشيات حزب الله اللبناني، التي يقول مشروع القانون إنها تتلقى من #طهران ما يتجاوز 200 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى السلاح.

ويدعو مشروع القانون #الاتحاد_الأوروبي إلى تصنيف الميليشيات باعتبارها منظمة إرهابية.

وكان الاتحاد قد صنف الجناح العسكري لتلك الميليشيات باعتباره جماعة إرهابية، ولكن مقدمي المشروع يقولون إن الحزب ككل يجب أن يدرج تحت هذا المسمى.

وهم يطالبون بتجميد أصول الحزب في دول الاتحاد، وحظر جمع التبرعات له، وتعزيز التعاون بين واشنطن والعواصم الأوروبية لإحباط أنشطته الإرهابية.

ويطالب مشروع قانون ثانٍ طهران بالإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين لديها وإلزامها بتنفيذ وعودها.

ويخص بالذكر وعد الكشف عن مصير الأميركي روبرت ليفنسون الذي سافر إلى إيران عام 2007 واختفى في #جزيرة_كيش الإيرانية منذ ذلك الحين، وهو مشروع مدعوم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري معا.

ويركز مشروع القانون الثالث على انتهاكات إيران في مجال #حقوق_الإنسان واضطهاد الأقليات الدينية.

وكانت طهران هددت سابقا بالرد على أي عقوبات أميركية بالمثل.