التطبيق الجزئي لقرار ترمب بحظر السفر يدخل حيز التنفيذ

بدأ تنفيذ الحظر المؤقت، الذي فرضه الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، على دخول مواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة وكل اللاجئين للولايات المتحدة، لساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00.00 بتوقيت غرينتش) لكن بشكل محدود لا يزال يتيح دخول بعض المسافرين.

ويأتي تطبيق هذا الإجراء المثير للجدل بعد صدور قرار من #المحكمة_العليا بسريان الأمر التنفيذي، لكنه ضيق نطاقه بشكل كبير ليستثني المسافرين أو اللاجئين الذين لهم علاقة أو صلة قرابة "قوية" مع شخص أو كيان في #الولايات_المتحدة.

وفي وقت متأخر أمس الأربعاء قالت وزارة الخارجية إن المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول من #إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن ينبغي أن يكون لهم علاقات وثيقة بأسرة أميركية أو علاقات رسمية بكيان أميركي حتى يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

وكان ترمب قد أعلن الحظر في يناير كانون الثاني واصفاً إياه بأنه إجراء لمكافحة الإرهاب، بهدف إتاحة الوقت لتطوير أسلوب تدقيق أمني أفضل. وسبب القرار فوضى في المطارات، حيث وجد المسؤولون صعوبة في تطبيقه وأوقفت محاكم اتحادية العمل به في حين جادل معارضون بأن الإجراء يمثل تمييزا ضد المسلمين كما لا يوجد منطق أمني وراءه.

وأوقفت المحاكم أيضا العمل بنسخة معدلة من الحظر صدرت في مارس/ آذار.

وحددت إرشادات وزارة الخارجية بشأن الحظر، والتي تم توزيعها على جميع المواقع #الدبلوماسية_الأميركية وأطلعت عليها رويترز العلاقات الأسرية الوثيقة بأن يكون المرء والدا أو زوجا أو طفلا أو ابنا أو ابنة أو صهرا أو زوجة ابن.