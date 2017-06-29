بريطانيا.. شركات صرافة ترفض التعامل مع الريال القطري

أوقفت أحد أكبر #شركات_الصرافة في #بريطانيا شراء الريال القطري، بسبب انخفاض قيمته. وأكد الفرع البريطاني من شركة الصرافة العالمية "ترافيليكس" وبنك "هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند" البريطاني، عدم قبولهما للريالات قطرية من الزبائن.

وأفادت معلومات لاحقة أن عدد شركات الصرافة البريطانية التي رفضت شراء الريال القطري ارتفع إلى 3 شركات.

وبدأ العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية منذ الأربعاء رفض شراء #الريال_القطري.

ووضعت مؤسسات التداول المصرفي، الريال القطري تحت المراقبة، وذلك لانخفاض قيمته في السوق بسبب أزمة مقاطعة دول عربية للدوحة.

وتواصل عدد من المواطنين القطريين المسافرين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا مع الموقع، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا بيع ريالات قطرية في الخارج.

يشار إلى أن البنك القطري المركزي حاول تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، ولكن قيمته سرعان ما انخفضت إلى 3.76 ريال للدولار، وفقاً لتقارير موقع #بلومبيرغ الاقتصادي.