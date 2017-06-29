قطر في حلقة مفرغة.. مستعدة للتفاوض وترفض المطالب

أبدى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، استعداد بلاده للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج، لكنه أضاف أن بعض تلك المطالب تنافي المنطق.

ونفى الوزير القطري علاقة بلاده مع تنظيم #داعش و #القاعدة وحزب الله اللبناني، وكذلك وجود أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني في بلاده.

ومن جهته، قال وزير الخارجية المصري إن الكرة في الملعب القطري، وعلى الدوحة الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي، أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية.

وما زالت #قطر تدور في حلقة مفرغة بعيدا عن الاستحقاقات المطلوبة منها، والتناقض سيد الموقف، فالدوحة تبدي استعدادها للحوار وفي ذات الوقت ترفض قائمة المطالب.

وتعتبر قطر أن القائمة تضمنت مطالب يستحيل تنفيذها لأنها غير واقعية.

وذكر وزير خارجية قطر أن الغرض من #المهلة التي حددتها #الدول_المقاطعة هو الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها، وهو الأمر الذي لن تفعله.

وتنتهي مهلة العشرة أيام الممنوحة لقطر من دول المقاطعة الأحد المقبل، بعدها ربما تواجه الدوحة عقوبات جديدة إذا لم تفِ بتلك المطالب، بحسب سفير الإمارات لدى روسيا.

أما وزير الخارجية المصري #سامح_شكري فقال إن الكرة الآن في الملعب القطري، وعلى الدوحة الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي، أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية.

حيال التطورات الجارية لا تبدو في الأفق أية حلول دبلوماسية، مع إصرار الدوحة على تعنتها، وموقفها الرافض للتعاطي مع المطالب وتقديم تنازلات تساعد على خروجها من عنق الزجاجة.