هيلي: الرئيس ترمب ركز على تمويل قطر للتنظيمات الإرهابية

شدد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مساء الأربعاء على أن أولوية الرئيس دونالد #ترمب في أزمة #قطر هي وقف تمويل الدوحة للمجموعات الإرهابية.

واعتبرت أن "الأزمة فرصة جيدة لحث #الدوحة على وقف دعم تلك المجموعات وحماس، كما أنها فرصة لإبلاغ الدوحة بضرورة التوقف عن تمويل مجموعات لا تريد الولايات المتحدة رؤيتها في المنطقة".

وأضافت هيلي في جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أن واشنطن تملك قاعدة عسكرية في الدوحة لكن #ترمب يولي اهتماماً أكبر بالقضاء على داعش والإرهاب.

ورداً على سؤال إن كان الإخوان المسلمون جزءاً من الحل في الشرق الأوسط، قالت هيلي: "أعتقد أن الموضوع لم تتم مناقشته مع الإدارة الأميركية، أنا لست من المعجبين بالإخوان، لذلك أعتقد أنهم يميلون ليكونوا جزءاً من المشكلة في المنطقة أكثر من الحل".