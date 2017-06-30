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أميركا.. مشروع قانون لفرض عقوبات على داعمي حماس

المصدر: الحدث.نت
أمير قطر تميم بن حمد ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
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تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إيد رويس بمشروع قانون يفرض عقوبات على أي منظمة أو حكومة تقدم دعما ماديا أو معنويا لحركة #حماس بصفتها منظمة إرهابية.

وشدد إيد رويس على أن علاقة #قطر بحماس مصدر قلق حقيقي للولايات المتحدة، مؤكدا أن #الدوحة تحتضن كبار قادة حماس وجماعة #الإخوان المصنفة إرهابية في كل من #مصر والسعودية والبحرين والإمارات.

وأكد رويس على ضرورة توقف قطر عن ممارساتها، مشيرًا إلى أنه ليست ثمة حركة إرهابية يمكن تسميتها بالجيدة، معتبرا أن للدوحة تاريخاً في دعم التطرف على أعلى مستوى.

كلمات دالّة

#حماس, #قطر, #الدوحة, #الإخوان, #مصر

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