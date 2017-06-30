البحرين.. القبض على خلية إرهابية متورطة في اعتداءات

كشف رئيس الأمن العام البحريني، اللواء #طارق_الحسن، أن قوات الأمن قبضت على خلية إرهابية تتبع تنظيم #سرايا_الأشتر، وذلك ضمن عملية استباقية أطلقت عليها قوات الأمن اسم #الفأس.

وفي مؤتمر صحافي أوضح الحسن أن أعضاء الخلية شاركوا في سلسلة من الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في الفترة الأخيرة واستهدفت رجال الأمن، مشيرا إلى اعتقال 5 متهمين.

واتخذت الخلية من مبنى غير مأهول في منطقة الدير موقعا لتخزين العبوات الجاهزة وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار.

كما تم الكشف عن إجراء أعضاء الخلية تجارب لتصنيع المتفجرات وإرسال مقاطع فيديو إلى #إيران للتأكد منها أو تعديلها.

وضُبطت صواعق ودوائر إلكترونية وعبوات خارقة للدروع في حوزة أعضاء الخلية.

وما زالت التحريات جارية للكشف عن ارتباط الخلية بتنظيمات أو خلايا إرهابية أخرى.