ترمب يبحث مع أردوغان هاتفياً أزمة قطر

تشاور #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب هاتفيا الجمعة مع نظيره التركي #رجب_طيب_أردوغان حول سبل حل الأزمة بين قطر وجيرانها في الخليج و"إنهاء تمويل الإرهاب".

وأفاد #البيت_الأبيض في بيان أن "الرئيس ترمب شدد على أهمية أن يكثف جميع حلفائنا وشركائنا جهودهم لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله".

وعمدت #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر الى عزل #قطر دبلوماسيا واقتصاديا وقدمت لائحة بـ 13 مطلبا للدوحة، بينها إغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وفق مهلة تنتهي في 3 يوليو/تموز.

وتسعى #أنقرة الى أداء دور وسيط وخصوصا أن علاقات جيدة تربطها بالدوحة ودول الخليج الأخرى.