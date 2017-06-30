منظمة حقوقية تنفي مزاعم قطر في خلافها مع جيرانها

اتهمت #المنظمة_الفيدرالية_العربية لحقوق الإنسان في جنيف #قطر باستغلال مبادئ حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية إثر الخلاف مع الدول الخليجية.

وأكدت المنظمة التزام الدول المقاطعة بالقوانين ومبادئ #حقوق_الإنسان العالمية، كما أكدت أن شروط الحصار لا تنطبق على الحالة القطرية.

المزاعم القطرية التي ادعت بتعرض قطر لحصار غير قانوني أضر بالمواطنين سرعان ما فندتها شهادة المنظمة الحقوقية.

واتهمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، قطر باستغلال مبادئ حقوق الإنسان العالمية لتحقيق أغراض سياسية في خلافها مع جيرانها.

ومن بين أبرز المغالطات، التي كشفها تقرير الفيدرالية سعي قطر للخلط بين قرار المقاطعة وهو حق دبلوماسي سيادي لأي دولة، وقرار الحصار الذي يصدره فقط مجلس الأمن بحق دولة معينة فيعزلها عن العالم، كما كان الحال مع #العراق أو ليبيا أو كوريا الشمالية.

وأعطى التقرير مثالا بحظر واشنطن دخول مواطني عدة دول التراب الأميركي، تكريسا لحقها السيادي.

على الجانب الاجتماعي والأسري، كشف تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الادعاءات التي ساقتها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدول المقاطعة اتخذت إجراءات تمنع المساس بوحدة الأسر الخليجية، وأبرزها المعاملة الخاصة للعائلات في المعابر الحدودية مع قطر..

أما في ملف حرية التعبير، فشكوى قطر من منع التعاطف معها في الدول المقاطعة، يقابله تأكيد على ضرورة احترام الدولة الأم، قبل أي دولة أخرى.

ادعاء آخر لم يصمد أمام حقائق الميدان، يتعلق بمزاعم منع قطريين من #العمرة، لهذا أكدت رئاسة شؤون الحرم استقبال 1633 معتمرا قطريا رغم الأزمة القائمة.