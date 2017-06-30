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الحدث

وزير الدفاع القطري في تركيا قبيل انتهاء المهلة

المصدر: الحدث.نت
وزير الدفاع القطري يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا
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وصل وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، الجمعة، إلى العاصمة التركية #أنقرة للقاء نظيره التركي فكري إشيق.

وقالت مصادر في #وزارة_الدفاع-التركية، إن العطية سيجري لقاءات رسمية استجابة للمطالب العربية الثلاثة عشر والقاضية بالتوقف عن دعم الإرهاب.

ويأتي اللقاء قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة حددتها #الدول_المقاطعة لقطر للقبول بقائمة المطالب التي حددتها هذه الدول، وتنتهي المهلة في 3 يوليو/تموز.

والشهر الماضي قطعت #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر علاقاتها مع قطر، مشيرة إلى دور #الدوحة في دعم الجماعات الإرهابية.

وأرسلت تركيا قوات عسكرية إلى العاصمة القطرية الدوحة في أعقاب قرار المقاطعة.

كلمات دالّة

#أنقرة, #وزارة الدفاع التركية, #الدول المقاطعة, #السعودية, #الإمارات, #البحرين, #مصر, #الدوحة

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