وزير الدفاع القطري في تركيا قبيل انتهاء المهلة

وصل وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، الجمعة، إلى العاصمة التركية #أنقرة للقاء نظيره التركي فكري إشيق.

وقالت مصادر في #وزارة_الدفاع-التركية، إن العطية سيجري لقاءات رسمية استجابة للمطالب العربية الثلاثة عشر والقاضية بالتوقف عن دعم الإرهاب.

ويأتي اللقاء قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة حددتها #الدول_المقاطعة لقطر للقبول بقائمة المطالب التي حددتها هذه الدول، وتنتهي المهلة في 3 يوليو/تموز.

والشهر الماضي قطعت #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر علاقاتها مع قطر، مشيرة إلى دور #الدوحة في دعم الجماعات الإرهابية.

وأرسلت تركيا قوات عسكرية إلى العاصمة القطرية الدوحة في أعقاب قرار المقاطعة.