3 مصارف بريطانية توقف العمل بالريال القطري

أوقفت 3 مصارف بريطانية العمل بالريال القطري في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري بعد المقاطعة الخليجية والعربية للدوحة.

هذا وقالت مصادر إن #المصارف المعنية هي: #لويدز وبنك أوف سكوتلاند و #هاليفاكس.

يذكر أن دار الصرافة #ترافيليكس في بريطانيا أوقفت شراء الريال القطري بسبب انخفاض قيمته، في حين فشل البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد.

وقاطعت دول عربية وإسلامية الدوحة في مطلع الشهر الحالي بسبب دعمها للإرهاب.

وتسببت إجراءات المقاطعة في خسائر كبيرة للاقتصاد القطري وارتفاع الأسعار وتراجع الريال.

وحددت الدول المقاطعة مهلة للدوحة تنتهي 3 يوليو/تموز للاستجابة إلى 13 مطلبا تدور حول مكافحة الإرهاب ووقف التحريض والإثارة.