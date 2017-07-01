قبيل انتهاء مهلة قطر.. اتصالات دولية مكثفة

تجرى اتصالات مكثفة بين عدد من الدول التي دخلت على خط الأزمة مع قطر بعد أن شارفت المهلة الممنوحة للدوحة من أجل الرد على المطالب على الانتهاء، وسط محاولات قطرية للتخفي عن مواجهة الاستحقاقات الداهمة.

وفي هذا السياق، أجرى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الجمعة، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي رجب طيب #أردوغان، شدد خلاله بوضوح على موقف #واشنطن من أزمة #قطر مع جيرانها.

فقد أورد بيان البيت الأبيض نصاً أن ترمب تحدث لأردوغان حول سبل حل النزاع القائم بين قطر وجيرانها من دول الخليج، مع ضمان أن كل الدول تعمل على وقف تمويل الإرهاب ومحاربة أيديولوجيا التطرف.

كما شدد ترمب على أهمية أن يكثف الشركاء والحلفاء جهودهم لمحاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة.

في المقابل، لا تبدو التحركات القطرية قبل يومين من انتهاء المهلة الممنوحة من #السعودية و #الإمارات و #مصر و #البحرين أنها تتجه نحو التهدئة، لاسيما بعد وصول دفعة جديدة من الجنود الأتراك إلى القاعدة التركية في قطر بالتزامن مع زيارة جديدة لوزير شؤون الدفاع القطري لأنقرة.

إلى ذلك، بدا سعي الدوحة لنقل ملف تعرضها للمقاطعة إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماعاتها، الجمعة، في جنيف قد باءت بالفشل، فقد شدد مندوب مملكة البحرين نيابة عن السعودية والإمارات ومصر أمام منظمة التجارة على أن القيود التجارية التي فرضت على الدوحة مسموح بها وفق إعفاء يتعلق "بالأمن القومي" في اتفاق للتجارة.

