قطر تلجأ لمجلس الأمن قبل انتهاء المهلة بيوم واحد

قبل يوم واحد من انتهاء #المهلة الممنوحة للدوحة للرد على مطالب دول المقاطعة، عقد وزير خارجيتها #محمد_بن_عبد_الرحمن_آل_ثاني اجتماعات مع أعضاء مجلس الأمن لبحث أزمة بلاده.

وقالت #الخارجية_القطرية إن آل ثاني التقى كلا من نائب المندوب الدائم لروسيا، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية والمندوب الدائم الفرنسي، ونائب المندوب الدائم البريطاني، والمندوب الدائم الصيني، لبحث مستجدات أزمة بلاده والإجراءات التي تم اتخاذها ضد دولة #قطر.

كما التقى الوزير القطري أيضاً #سفراء الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية #السعودية رفضها لـ"دعم قطر للإرهاب والتطرف"، مشيرة إلى أن مقاطعة قطر جاءت من أجل توجيه رسالة للدوحة مفادها "لقد طفح الكيل".

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنّ السعودية ترفض دعم قطر للإرهاب والتطرف وتعريضها أمن المملكة والمنطقة للخطر". وأشارت الخارجية السعودية إلى أن قطر لم تلتزم بتعهداتها ولم تف بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم التدخل في شؤون الدول.

