مظاهرات في العاصمة الأميركية تنديدا بدعم الدوحة للإرهاب

مع اقتراب انتهاء مهلة دول المقاطعة ( #السعودية، #الإمارات #البحرين و #مصر ) لقطر، دعت منظمات وشخصيات أميركية إلى تظاهرات جديدة للتنديد بدعم الدوحة للإرهاب، وضرورة اتخاذ الإدارة الأميركية موقفا صارما حيال الإرهاب القطري.

وكانت مجموعات أميركية عدة تظاهرت أمام البيت الأبيض والسفارة القطرية في واشنطن للاحتجاج على رعاية قطر وتمويلها للإرهاب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة أن تكثف كل الدول جهودها لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف في معرض رده على أزمة قطر مع جيرانها.

إلى ذلك وصل وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، الخميس، إلى العاصمة التركية #أنقرة في زيارة رسمية تأتي قبل أيام قليلة على انتهاء المهلة التي منحتها الدول المقاطعة لقطر للقبول بقائمة المطالب التي حددتها تلك الدول، وتنتهي المهلة في 3 يوليو/تموز. ومن المتوقع أن يلتقي نظيره التركي فكري إشيق.

وقالت مصادر في #وزارة_الدفاع_التركية، إن العطية سيجري لقاءات رسمية لبحث المطالب العربية الثلاثة عشر والقاضية بالتوقف عن دعم الإرهاب.

والشهر الماضي، قطعت #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر علاقاتها مع قطر، مشيرة إلى دور #الدوحة في دعم الجماعات الإرهابية.

