مفوضية حقوق الإنسان: إعلام قطري نشر تصريحات مغلوطة

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف عن بالغ أسفها تجاه ظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية للاجتماع الذي عُقد يوم الخميس بين #مفوض_الأمم_المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والممثل الدائم لدولة #قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في #جنيف.

وبالرغم من أنها أكدت عقد الاجتماع، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التقارير الواردة في وسائل الإعلام القطرية تتنافى تماماً مع ما قاله المفوض السامي.

وتلخص موقف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول مختلف جوانب الخلاف القائم بين قطر و4 بلدان أخرى في المنطقة في العناصر التالية:

1) تعليق صادر عن المفوض السامي يوم 14 يونيو/حزيران 2017.

2) مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 30 يونيو/حزيران 2017.

وعادة لا يعلق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الاجتماعات الثنائية مع الدول، إلا في مناسبات نادرة، وذلك عندما يعتقد مكتب المفوضية بأن الدولة المعنية قد قامت علناً باجتزاء محتوى الاجتماعات من سياقه.

