منظمة إيكاو تشيد باجراءات الدول المقاطعة لسلامة الملاحة جوا

أثنت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" الجمعة على سير الملاحة الجوية فوق مياه الخليج العربي، معتبرة أنه لا مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية في المنطقة، لامتلاك الدول المقاطعة لقطر أجهزة ملاحية حديثة.



وقال مدير إدارة الملاحة الجوية ستيف كريمر أن الدول المقاطعة (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) تمتلك إمكانيات تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي.

فيما أثنى عدد من ممثلي الدول في المنظمة على الجهود المبذولة من الدول المقاطعة والعاملين بالمكتب الإقليمي لمنظمة إيكاو بالشرق الأوسط، وطلبوا استمرار التعاون بينهم من أجل ضمان السلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج العربي.

وأضاف كريمر أن المكتب الإقليمي سوف يعقد اجتماعا هذا الأسبوع مع الدول المقاطعة من أجل بحث أي مطالب بخصوص فتح خطوط جوية جديدة إلى قطر.

