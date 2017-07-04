الخطوط السعودية: السماح للمسافرين لأميركا بحمل الحواسيب

أعلنت الخطوط الجوية العربية #السعودية، الثلاثاء، أنها تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في #المملكة على تطبيق التوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية فيما يخص الإجراءات الأمنية البديلة التي ستسمح للضيوف بحمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة داخل مقصورات الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى #الولايات_المتحدة_الأميركية.

وتعمل "السعودية" حالياً، بحسب ما أوردت وكالة واس، على استيفاء المتطلبات المحددة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأميركية في هذا الشأن، بحيث يتم السماح لجميع الضيوف المسافرين إلى أميركا في موعد أقصاه 2017/7/19، باصطحاب أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب.

كما أعلنت الخطوط "السعودية" أنها ستصدر بياناً إلحاقياً بهذا الخصوص فور إنهاء الإجراءات.