عبدالله بن زايد: كفى يا قطر دعمك للإرهاب

شدد وزير خارجية #الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني، على ضرورة وقف تمويل الإرهاب، وأن على #قطر وقف تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين. وقال #كفى_يا_قطر_دعمك_للإرهاب.

وفيما يخص المهلة الأخيرة الممنوحة لقطر للرد على مطالب الدول المقاطعة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) قال: "لا نزال بانتظار الرد القطري عن طريق الكويت، وعندها لكل حادث حديث".

كما شدد على العلاقة المميزة بين الإمارات وألمانيا على كافة الصعد.

في المقابل، قال وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، نؤيد وجهة النظر الإماراتية بضرورة وضع نهاية لإيواء أو تمويل الإرهابيين.

وأضاف أن منطقة الخليج بأكملها أمامها فرصة لتعزيز حربها على تمويل الإرهاب.

وكان وزير الخارجية الألماني زار #السعودية، الاثنين، والتقى نظيره السعودي عادل #الجبير الذي تمنى أن يكون رد قطر على مطالب #الدول_المقاطعة إيجابياً، مؤكداً أنه سيتم درس الرد القطري بدقة قبل اتخاذ المواقف.

يذكر أن دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قطعت في 5 يونيو العلاقات مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأربع. ولاحقاً أعلن عن قائمة تضم 13 مطلباً من قطر، في طليعتها وقف الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين، وأمهلت الدوحة حتى 3 يوليو للرد، ومن ثم مددت تلك المهلة 48 ساعة نزولاً عند طلب #الكويت التي تقود وساطة بهدف التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.