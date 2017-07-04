قرقاش لقطر: نحن أمام مفصل تاريخي.. الحرص أو الفراق

أكد وزير دولة #الإمارات للشؤون الخارجية أنور #قرقاش أن المسألة باتت مصيرية في إشارة إلى الأزمة مع #الدوحة، فإما الاتفاق على الأمور المشتركة التي تصون مصلحة دول #الخليج مجتمعة وإما الفراق.

يأتي هذا قبل ساعات من انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة لقطر من قبل الدول الأربع المقاطعة للدوحة،

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر صباح الثلاثاء: "نحن أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها، فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق".

وقبل يومين أكد الوزير الإماراتي أن البديل عن الحل عسير، قائلاً: "مع إشراقة هذا الصباح أدعو أن التمديد الذي سعى إليه الأمير الجليل فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق، الحكمة مطلوبة والبديل عسير علينا جميعاً".

وكانت الدول الأربع المقاطعة ( #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر) منحت #قطر مهلة إضافية من 48 ساعة تنتهي مساء الثلاثاء بناء على طلب الكويت التي تلعب دور الوسيط في الأزمة، بعد مهلة سابقة كان يفترض أن تنتهي صباح الثالث من يوليو، للرد على قائمة المطالب التي أعلن عنها في السابق، والتي تضمنت 13 مطلباً على رأسها وقف تمويل الجماعات المتطرفة ووقف التدخل في شؤون الدول المقاطعة.