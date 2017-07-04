مجلة أميركية: من الصعب التوصل لاتفاق حول أزمة قطر

استبعدت مجلة أتلانتيك الأمريكية التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة القطرية وقالت في تقرير لها إن غالبية مطالب الدول الأربع من الدوحة لها صلة بشواغلها المستمرة بشأن علاقة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين.

يذكر أن المهلة الإضافية الممنوحة لقطر تنتهي (مساء الثلاثاء) من قبل #الدول_المقاطعة فيما يسود الترقب حول ما سينتج عنه اجتماع القاهرة الذي سيعقد الأربعاء بحضور وزراء خارجية #السعودية و #الإمارات و #مصر و #البحرين.

وحتى الآن لا مرونة أبدتها الدوحة توحي برغبتها في رأب الصدع الخليجي، وما يبدو جلياً حتى الآن هو ارتباك قطري واضح وتخبط في كل الاتجاهات بعيداً عن محيطها.