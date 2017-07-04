مجلس الأمن يرفض طلب الدوحة التدخل بالأزمة القطرية

أكد #مجلس_الأمن الدولي، الاثنين، أن حل الأزمة الخليجية الراهنة يكون عبر الحوار بين الدول المعنية، في رسالة مبطنة إلى #قطر بأنه لا يعتزم التدخل في الأزمة بينها وبين الدول المقاطعة لها، وهي #السعودية والإمارات والبحرين و #مصر.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، ليو جيي، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر تموز/يوليو الجاري، إن "الطريقة المثلى" للخروج من الأزمة الراهنة "تكون بتوصّل الدول المعنية إلى حل عن طريق الحوار والتشاور فيما بينها".

ويعني تصريح الدبلوماسي الصيني أن مجلس الأمن لا يعتزم التدخل في الأزمة، حسب ما أكدته وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن "الصين ترحب حتما بكل ما يمكن للدول (المعنية بالأزمة) القيام به في سبيل تحقيق المصالحة فيما بينها، والعودة إلى علاقات حسن الجوار".

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى الجمعة أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبحث معهم المقاطعة التي فرضتها السعودية و #الإمارات و #البحرين ومصر على بلاده.

وطالب وزير الخارجية القطري مجلس الأمن بدعوة الدول المقاطعة إلى رفع العقوبات التي فرضتها على بلاده في مجالي النقل الجوي والبري، حسب ما نقلته وسائل إعلام قطرية.