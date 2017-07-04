وزير داخلية لبنان: ما حصل في عرسال عملية عسكرية

قال #وزير_الداخلية_اللبناني، نهاد المشنوق، في مقابلة مع قناة "الحدث"، إن ما حصل في #عرسال عملية عسكرية.

وأضاف أنه حريص على كرامة وأمن اللاجئين، مؤكدا أنه عندما يفجر 5 انتحاريين أنفسهم يصبح التصرف أمنيا بحتا.

وشدد على أنه لا يجب الحكم عن بعد بخصوص العملية العسكرية في عرسال.

وقال المشنوق إن #حزب_الله غير موجود في عرسال، والجيش هو صاحب القرار.

‏وأوضح أن ما حدث في عرسال حادث جلل قبل الحديث عن صورة المعتقلين، لافتا إلى أنه "لا يوجد أي بيئة حاضنة للإرهابيين على الأراضي اللبنانية".

وتابع "الأمم المتحدة هي من تحدد المنطقة الآمنة التي يمكن للنازحين العودة إليها".

وكان #الجيش_اللبناني قد داهم، الجمعة، #مخيم_النور للاجئين السوريين شرق بلدة عرسال الواقعة شمال شرق #لبنان. وأعلنت قيادة الجيش في بيان رسمي أنه أثناء قيام قوة من الجيش بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة، ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة.

وفي وقت لاحق، أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجّر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدّة للتفجير، وعمل الخبير العسكري على تفجيرها فوراً في أمكنتها.