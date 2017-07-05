أبوالغيط: لم أنتقد تعامل الدول الأربع مع أزمة قطر

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام #الجامعة_العربية، اليوم الأربعاء، إن أزمة قطر حساسة للغاية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تبنت #التحرك_الكويتي لحل أزمة قطر مع الدول الأربع المقاطعة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين).

وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي في #موسكو مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه ناقش مع وزير خارجية #روسيا ملفات #سوريا وليبيا والشرق الأوسط.

ونفى أبوالغيط انتقاده لطريقة تعامل الدول الأربع مع أزمة #قطر.

وقال لافروف إنه لا ارتباط بين معركة #الرقة ورفع مستوى التمثيل الأميركي في #أستانا.

‏وأضاف وزير الخارجية الروسي "نعوّل على حصول تقدم حقيقي في جولة أستانا الحالية بخصوص مناطق نزع التوتر".

‏وقال إن روسيا مستعدة دائما لدعم أي جهود لتطبيع العلاقات بين #دول_الخليج، مشيرا إلى أن موسكو دعمت جهود الوساطة الكويتية لتجاوز الخلافات الخليجية.