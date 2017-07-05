الإمارات: الخطوات القادمة تفاقم عزلة قطر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، #أنور_قرقاش، الأربعاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الرد القطري الشكلي استحق الإهمال الذي لقيه في المؤتمر، مؤكدا أن الخطوات المقبلة ستزيد من عزلة #الدوحة.

وتابع قرقاش: "الخطوات القادمة ستزيد من عزلة قطر، وموقعها سيكون مع إيران والعديد من المنظمات الإرهابية المارقة"، متسائلا في السياق ذاته عن الحكمة في هذا التهاون مع التطرف والإرهاب.

وأردف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن "تغيير التوجه القطري الداعم للتطرف والإرهاب ووقف التخريب الإقليمي هو الهدف، والمجتمع الدولي يدرك أن موقف وموقع الدوحة غير مقبول أخلاقيا".

وقال قرقاش إن قطر راهنت في ردها على المطالب على بازار الوساطة وتفكيك النصوص، لكن مؤتمر القاهرة حجم المقاربة القطرية وقزمها، إما نبذ التطرف والإرهاب أو العزلة.

ورأى الوزير الإماراتي أن اجتماع القاهرة بداية مسار شاق وضروري، مسار ينقذ قطر من أوهامها وخطاياها، السياسة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب غير قابلة للحياة والاستمرار.

وكان وزراء خارجية #مصر و #الإمارات و #السعودية و #البحرين اجتمعوا بالعاصمة المصرية لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية.

وبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الردود والمواقف القطرية خلال الساعات الماضية.

وأعلن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الأربعاء، في بيان الدول الداعية لمكافحة #الإرهاب أن #موقف_الدول_الأربع يعتمد على المبادئ الدولية والمواثيق. وأضاف أنه "لا يمكننا التسامح مع الدور التخريبي لقطر".

وقال شكري إن رد قطر سلبي ويفتقر لأي مضمون. وأعرب بيان القاهرة عن الأسف لمماطلة #الدوحة في إيجاد حل.

وذكر البيان المشترك للدول الداعية لمكافحة #الإرهاب في القاهرة أن الاجتماع المقبل سيعقد في #المنامة لمواصلة المشاورات حول الأزمة.