الجيش الليبي يقدم براهين على دعم قطر للجماعات الإرهابية

شدد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي أن دولة #قطر تدعم الجماعات الإرهابية في #ليبيا منذ عام 2014.

وقد نشر صورا وفيديوهات تشير إلى مشاركة قطر بدعم من أميرها في التدخلات بالشأن الليبي ومشاركتها في عمليات إرهابية عام 2014.

وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، إن التدخل القطري بليبيا واضح، لافتا إلى أن قطر كانت موجودة مع الإرهابيين في 2014.

وتابع المسماري في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، إن التدخل القطري في ليبيا سافر مشددًا على أن بلاده تمتلك وثائق ومستندات تفضح تمويل قطر للإرهابيين.

