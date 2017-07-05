القاهرة تستضيف اجتماع للدول المقاطعة لقطر

تستضيف القاهرة الأربعاء اجتماعاً يضم وزراء خارجية #مصر و #الإمارات و #السعودية و #البحرين لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية.

ويبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الردود والمواقف القطرية خلال الساعات الماضية.

وكان رؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتمعوا الثلاثاء بالقاهرة.

هذا وتسلم وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير في #جدة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح رد دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها السعودية ومصر والإمارات والبحرين بغية وقف الدوحة لدعم #الإرهاب وتمويله.

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إننا "نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً".

وأكد الجبير أن "أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكوراً في اتفاق عام 2014"، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي.

من جانبه أعلن #وزير_خارجية_قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن لائحة مطالب #الدول_المقاطعة "غير واقعية" "وغير قابلة للتطبيق"، على حد تعبيره.

وقال إن الرد على #مطالب #الدول_المقاطعة والذي سلم إلى #الكويت كان معداً.

ووصف الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية المقاطعة للدوحة بأنها "غير قانونية".

وأكد وزير الخارجية القطري أنه لا تزال هناك "فرصة للتحسن" فيما يتعلق بمكافحة تمويل #الإرهاب.

