مسؤول إيراني: قطر يجب أن تحفظ الجميل لطهران

قال المدير التنفيذي للمطارات والملاحة الجوية الإيراني، رحمت إله آبادي، إن على الدوحة حفظ الجميل لإيران لفتح أجوائها أمام قطر.

وأشار آبادي في تصريح لوكالة أنباء "إيسنا"، مساء الثلاثاء، إلى أن إيران أرادت من فتح أجوائها أمام الطيران القطري التخفيف من عواقب المقاطعة التي فرضت عليها، في إشارة إلى الدول الأربع #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر.

وأضاف مه آبادي: "طهران أبلغت الدوحة أنها تريد توسيع العلاقات معها دون تحقيق أي إيرادات مالية باستخدام الأجواء الإيرانية للخطوط الجوية القطرية".

ودعا المسؤول الإيراني قطر إلى "عدم نسيان الموقف والدعم الإيراني منها حتى في حال تمت تسوية الأزمة مع الدول الخليجية".

وبعيد المقاطعة وحتى قبلها، أعلنت الدوحة أنها تريد تعزيز العلاقات مع طهران.

يذكر أن دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قطعت في 5 يونيو العلاقات مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأربع. ولاحقاً أعلن عن قائمة تضم 13 مطلباً من قطر، في طليعتها وقف الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين، وأمهلت الدوحة حتى 3 يوليو للرد، ومن ثم مددت تلك المهلة 48 ساعة نزولاً عند طلب #الكويت التي تقود وساطة بهدف التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.

ورفضت الدول الأربع، الأربعاء، رد قطر على المطالب عقب اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة.

وقررت الدول استمرار إجراءات مقاطعة قطر، والتشاور المستمر حول أي قرارات جديدة.