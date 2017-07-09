تقرير استخباراتي: إيران تسعى إلى أسلحة دمار شامل

حذر تقرير استخباراتي ألماني من مساع جدية لإيران للحصول على معدات #أسلحة_دمار_شامل من شركات ألمانية، وفقا لقناة "الحدث"، الأحد.

وأشار التقرير الذي نشرت بعض تفاصيله قناة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أن #طهران تلجأ إلى شركات على الغالب صينية لتكون واجهة في عمليات الشراء من الشركات الألمانية، مضيفا أن هذا يعني انتهاكا محتملا للاتفاقات الدولية.

وأفاد التقرير أن طهران تسعى أيضا للحصول على المزيد من تكنولوجيا الصواريخ.

وكشف أن طهران عملت من خلال #شركة_صينية للحصول على "آلات صناعة المعادن المركبة" من شركة هندسية ألمانية، لكن مسؤولين في المخابرات الألمانية أوقفوا العملية.

والاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الغرب عام 2015 يشمل تقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات عليها.



وذكر المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستور في تقرير صدر هذا الأسبوع أن #الاتفاق_النووي المذكور لم يخفض على الإطلاق من جهود إيران للحصول على تكنولوجيا الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية.