كوريا الشمالية: مناورات أميركا تدفع إلى حرب نووية

انتقدت #كوريا_الشمالية بشدة الأحد مناورات عسكرية أميركية كورية جنوبية بالذخيرة الحية رأت فيها استعراض قوة ضد #بيونغ_يانغ، متهمة واشنطن بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى "حافة" حرب نووية.

ووصفت بيونغ يانغ #المناورات العسكرية المشتركة بأنها "مناورة عسكرية خطيرة يجريها دعاة حرب يسعون إلى إشعال فتيل #حرب_نووية في شبه الجزيرة".

وتابعت: "أي خطأ أو سوء تقدير يمكن أن يؤدي مباشرة إلى إشعال حرب نووية ستؤدي حتما إلى حرب عالمية جديدة".

وأجرى الحلفاء مناورات نادرة بالذخيرة الحية وسط تصاعد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية عقب إطلاق كوريا الشمالية أول #صاروخ_باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي.

وأثار الاختبار الصاروخي موجة تحذيرات دولية لما يشكله خطر امتلاك بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات قادرا على الوصول الى الاسكا.

واتهمت صحيفة "رودونغ" التابعة للنظام الكوري الشمالي واشنطن وسيول بتأجيج التوتر من خلال اجراء هذه المناورات، وذلك في افتتاحية بعنوان: "لا تلعبوا بالنار فوق قنبلة موقوتة".

والمناورات التي تهدف الى "الرد بحزم" على اطلاق محتمل لصاروخ كوري شمالي تخللها تدمير قاذفتين لبطاريات صواريخ "معادية" وشن مقاتلات سلاح الجو الكوري الجنوبي غارات ضد مراكز قيادة تحت الارض.

وشاركت قاذفتان أميركيتان من طراز "بي-1بي لانسر"، بعد أن اقلعتا من قاعدة اندرسن الجوية في غوام، وحلقتا على مسافة قريبة من المنطقة المنزوعة السلاح في شبه الجزيرة.

وألقت القاذفتان قنابل ذكية ويتم توجيهها عن بعد بالليزر، بحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).