لبنان.. القضاء يستدعي محامية حول قضية لاجئي عرسال

نقلت صحيفة #النهار اللبنانية عن مصادر قانونية أنّ القضاء اللبناني استدعى المحامية ديالى شحادة للاستماع إلى إفادتها حول ظهورها الإعلامي في موضوع السوريين الذين قضوا في مداهمة مخيمات #اللاجئين_السوريين في #عرسال بالبقاع اللبناني.

واعتبرت المحامية شحادة، السبت، وفق مصدر قانوني أنها لم تتطرق إلى أساس النزاع في تعاطيها مع الإعلام.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات أن الأطباء الشرعيين المكلّفين بمتابعة قضية مقتل السوريين أخذوا عينات من الجثث، وباشروا عملهم لتحديد أسباب الوفاة.

وبالتزامن، أعلنت مخابرات الجيش أنها أحالت 13 موقوفاً سورياً من مداهمة عرسال على القضاء المختص لتورطهم في أعمال إرهابية على حد قولها.