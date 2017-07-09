لبنان.. رئيس الوزراء يدعو قائد الجيش لاجتماع حول عرسال

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني #سعد_الحريري، قائد الجيش العماد #جوزيف_عون إلى اجتماع غدا الاثنين لمناقشة الإجراءات العسكرية وأحداث #عرسال الأخيرة.

وأفادت صحيفة "المستقبل" نقلا عن مصادر مقرّبة من قيادة الجيش بأن الموقوفين فارقوا الحياة قبل التحقيق معهم، وفق تقارير الصليب الأحمر التي كانت موجودة خلال محاولات إسعافهم.

كما أكد قائد الجيش أن المكتب القانوني - الإنساني في المؤسسة العسكرية تم منحه صلاحية كاملة للتحقيق في هذا الملف.

ودعا قائد الجيش إلى عدم التسرّع في إطلاق الأحكام قبل ظهور نتائج هذه التحقيقات، معتبراً أن هناك حملة مبرمجة ضد الجيش عبر مواقع التواصل، حيث تم بثّ لحظات تشييع جثامين الموقوفين فيما لا تزال في برادات المستشفيات حتى الساعة، بحسب ما نقلت صحيفة "المستقبل" عن زواره.

وألمح قائد الجيش إلى أن الأمر كذلك بالنسبة للصور التي أظهرت الموقوفين بعد تجريدهم من قمصانهم في محاولة للإيحاء بأنهم تعرضوا للتعذيب، في حين أنه إجراء احترازي تتبعه الوحدات العسكرية للتأكد من عدم اندساس أي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً.