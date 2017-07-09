مدبر هجمات 11 سبتمبر كان في قطر

شهادة جديدة تؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب. حيث نشر ريتشارد أي كلارك، المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب في إدارتي الرئيسين الأميركيين بيل كلينتون وجورج بوش، مقالاً عن إيواء الدوحة للإرهابيين في صحيفة ديلي نيوز.

سرد المقال قصة إيواء الدوحة للإرهابي خالد شيخ محمد، الذي يعتبر العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، فالكاتب كشف عن أن الاستخبارات الأميركية وجدت الإرهابي خالد شيخ محمد في قطر، حيث مُنح وظيفة بسيطة في وزارة المياه عام 1996.

وأكد ريتشارد أي كلارك أن سفير واشنطن في الدوحة تحدث مع أمير قطر وقتها حمد بن خليفة، لتسليم خالد شيخ محمد إلى الولايات المتحدة، لكن الأمير طلب أن يتحدث السفير مع رئيس جهاز الأمن القطري فقط، وفي غضون ساعات من اجتماع سفير الولايات المتحدة مع أمير قطر، اختفى خالد شيخ محمد عن الأنظار تماما.

في وقت لاحق، على ما ذكر كلارك أن القطريين أخبروا السفير بأنهم يعتقدون أنه غادر البلاد. ليتم اعتقاله لاحقا في باكستان عام ألفين وثلاثة.

وأضاف الكاتب في مقالته أن القطريين يملكون تاريخاً في التعاطف مع الإرهابيين، فأحد أعضاء مجلس الوزراء على وجه الخصوص وهو من الأسرة الحاكمة، على صلة بجماعات كتنظيم القاعدة وأنه كان يرعى خالد شيخ محمد .