وزير الخارجية الأميركي إلى الكويت لبحث أزمة قطر

من المقرر أن يصل #وزير_الخارجية_الأميركي ريكس تيلرسون إلى الكويت الإثنين تلبية لدعوة أمير البلاد لبحث جهود حل أزمة قطر.

وألقى رفض الدوحة لمطالب دول الخليج بالكف عن دعم الإرهاب بظلاله على قمة مجموعة العشرين المنعقدة في هامبورغ السبت.

والتقى تيلرسون نظيره السعودي #عادل_الجبير على هامش القمة وبحث معه تطورات أزمة قطر.

وصرح بقوله: " نحن ندعم وساطة الكويت ونسعى للعمل سويا بالتركيز على محاربة تمويل الإرهاب ".

وعلى صعيد متصل، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تشعر بقلق متزايد من احتدام الخلاف واستمراره لفترة طويلة.

من جانبه، واصل وزير الخارجية البريطاني #بوريس_جونسون جولته المكوكية بين دول الخليج سعيا لإحداث اختراق للأزمة.

جونسون الذي زار #الكويت قادما من جدة، التقى نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح و أبدى قلق بلاده جراء استمرار الأزمة الراهنة مناشدا الأطراف بضرورة الاستعجال بإيجاد حل عبر الحوار .

وقال وزير الخارجية البريطاني: "انطباعي أن بالإمكان إحراز تقدم وهناك سبيل للمضي قدما لكني لا أزعم أن من الضروري حدوث ذلك هذه الليلة أو خلال اليومين المقبلين".

الوزير البريطاني الذي تشمل جولته زيارة لقطر أكد أن جولته في المنطقة تهدف إلى دعم وساطة دولة الكويت لرأب الصدع في المنطقة والتركيز على محاربة تمويل الإرهاب.