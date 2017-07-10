تيلرسون بالكويت والدول الأربع مصرة على تغيير سياسات قطر

من المقرر أن يصل #وزير_الخارجية_الأميركي ريكس تيلرسون إلى الكويت الاثنين تلبية لدعوة أمير البلاد لبحث جهود حل أزمة #قطر.

وألقى رفض الدوحة لمطالب دول الخليج بالكف عن دعم الإرهاب بظلاله على قمة مجموعة العشرين المنعقدة في هامبورغ يومي الجمعة والسبت.

والتقى تيلرسون نظيره السعودي #عادل_الجبير على هامش القمة وبحث معه تطورات أزمة قطر.

وصرح بقوله: " نحن ندعم وساطة #الكويت ونسعى للعمل سويا بالتركيز على محاربة تمويل الإرهاب".

وعلى صعيد متصل، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تشعر بقلق متزايد من احتدام الخلاف واستمراره لفترة طويلة.

وإلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري #سامح_شكري عزم بلاده والمملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات ومملكة#البحرين تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير المصري، الأحد، مع الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي #فيدريكا_موغيريني تم خلاله استعراض تطورات أزمة قطر.

وأشادت موغيريني بالتحركات المصرية التي تهدف لمحاصرة ظاهرة الإرهاب من جميع الجوانب الفكرية والمالية والتنظيمية.