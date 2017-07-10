تيلرسون بحث مع أوغلو تسليح الأكراد وملفي سوريا وقطر

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش #أوغلو ونظيره الأميركي ريكس #تيلرسون ، أمس الأحد، في اسطنبول #ملف_سوريا و #أزمة_قطر والحرب على #الإرهاب.

وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة الشرق الأوسط إن جاويش أوغلو وكذلك الرئيس أردوغان جددا التأكيد على رفض #تركيا استمرار تسليح #واشنطن للأكراد في إطار عملية #الرقة .

وأكدا أن تركيا لن تتردد في الرد على أي تهديد من جانب هذه "الميليشيات" ولا سيما من مدينة عفرين وفق تعبيرهما.

وأضافت المصادر أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، والتطورات الأخيرة بشأن وقف النار في جنوب غربي سوريا.

المصادر أوضحت أن تيلرسون بدوره أكد خلال المباحثات حرص واشنطن على أمن تركيا.

وكرر التعهدات الأميركية بضمان عدم وصول الأسلحة إلى داخل تركيا أو انتقالها إلى حزب العمال الكردستاني.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب التركي أعاد المطالبة بأن تقوم الإدارة الأميركية بخطوات ملموسة لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة لكن تيلرسون أكد مجدداً على المعايير القانونية لهذه القضية.