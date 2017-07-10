حارق المسلمة وابن عمها بالأسيد ببريطانيا يسلم نفسه

وقع #حارق_المسلمة وابن عمها بالأسيد في قبضة الأمن البريطاني. وقالت شرطة اسكوتلنديارد إن البريطاني جون توملين استسلم بعد قيامه بحرق مسلمة وقريبها بـ #أسيد #حمض_الكبريت في #لندن .

وظلت #الشرطة_البريطانية تبحث عن المطلوب وتطارده منذ أن قام في الحادي والعشرين من يونيو 21 الماضي بمهاجمة جميل مختار وابنة عمه ريشام خان، أثناء انتظارهما بسيارتهما عند إحدى إشارات المرور، فشوه وجهيهما وبعض جسميهما حرقا، ودخل جميل ريشام البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاما بغيبوبة، لم يفق منها إلا في اليوم التالي.

وجاء اعتقال البريطاني جون توملين، بعد يومين من نشر الشرطة صوره في موقعها الإلكتروني، إلى جانب مناشدتها للمواطنين بالتعرف عليه والإبلاغ عنه.

الشرطة رغم استبعادها في البداية الدافع الديني والعنصري لهذا الهجوم، إلا أنها أعادت تصنيفها كجريمة كراهية عندما ظهرت أدلة جديدة بشأنها قبل أيام.