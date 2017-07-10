سفير قطري يزور إسرائيل لتأكيد استمرار العلاقات

زيارة هي الأولى منذ قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع #قطر ، قام بها رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي.

محطته الأولى كانت #إسرائيل حيث التقى بمسؤولين هناك، وقالت مصادر إسرائيلية إن هدف اللقاءات كان التأكيد على #استمرار_العلاقات_القطرية_الإسرائيلية دبلوماسيا وتجاريا.

ومن هناك انتقل العمادي إلى محطته التالية، غزة حيث التقى بقادة من حماس، زيارة تقول الصحف المصرية إن هدفها الظاهر هو الإشراف على مشاريع إعادة إعمار قطرية وإنما مبتغاها الحقيقي وقف التعاون المتزايد بين مصر وحماس والذي تضمن تنسيقا أمنيا وتقديم مصر وقودا لتشغيل المحطة الكهربائية الوحيدة في القطاع.

لا سيما وأن زيارة العمادي الأخيرة إلى غزة كانت قبل أقل من شهرين تفقد فيها مشاريع بلاده ووقّع عقود مشاريع قطرية جديدة تقدّر بحوالي 12 مليون دولار أميركي.

وكان العمادي في زيارته الأخيرة لإسرائيل وغزة قد أشاد وأثنى بعلاقة بلاده بإسرائيل وقال إن المسؤولين الفلسطينيين هم من يعيق في كثير من الأحيان إعمار غزة وليس إسرائيل.