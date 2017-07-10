عشائر الأنبار: قبضنا على إرهابيين يحملون جوازات قطرية

تعتزم #عشائر_عراقية في محافظة #الأنبار #رفع #دعاوى#قضائية محلية وأخرى دولية بالتنسيق مع الحكومة العراقية ضد #قطر ، في حال ثبتت مسؤوليتها عن دعم و #تمويل_الإرهاب في بلادهم.

وأكد عضو مجلس عشائر الأنبار الشيخ سعد عبدالله الفهداوي، أن الدعاوى سترفع في حال ثبت تورط قطر أو دول أو شخصيات أخرى في ما جرى في #العراق من خراب ودمار.

الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق أكد في مقابلة سابقة مع الحدث أنه تم القبض على عناصر إرهابية تبين أنهم يقيمون في قطر أو يحملون جوازها، موضحاً تضرر المناطق السنية في الأنبار جراء التدخلات القطرية ودعمها للتنظيمات المتطرفة بالعراق.