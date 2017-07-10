مصدر بالجنائية الدولية ينفي خبرا لفّقته وسائل إعلام قطر

نفى مكتب الادعاء العام في #المحكمة_الجنائية_الدولية ما نسب في #وسائل_الإعلام_القطرية من #تصريحات للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا #زعمت فيها #إدانتها_للمقاطعة_الخليجية والعربية للدوحة.

#فبركات جديدة يقوم بها الإعلام القطري باسم مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة بهدف بث أكاذيب لا تستند إلى أساس.

مراسل العربية في بروكسيل نقل عن مصدر مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية، قوله: إن مكتب الادعاء العام يهتم بالجوانب القانونية في الجرائم ذات الصلة بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ولا يدلي بأي تصريحات سياسية.

وكانت وسائل إعلام قطرية نقلت خبرا وصفته بالعاجل، ينسب للمدعية العامة أنها تدين ما وصفته وسائل الإعلام القطرية بالانتهاكات التي سببها الحصار على قطر، وفق قولها.

وقبل أسبوع واحد فوجئ العالم ببيان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعربت خلاله عن أسفها لنشر أخبار مغلوطة في وسائل إعلام قطرية نسبت للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين خلال اجتماع جمعه مع الممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف.

المفوضية رفضت بشدة ما نسب للمفوض السامي بشأن أزمة قطر وزعمها انتقاده لموقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وطالبت بحذف التصريحات وعدم نسب أي تصريحات على لسان مفوض حقوق الإنسان.