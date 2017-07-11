الدول الأربع: المطالب الـ13 متطابقة مع روح اتفاق الرياض

أصدرت المملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات_العربية_المتحدة، ومملكة #البحرين وجمهورية #مصر العربية بياناً مشتركاً، جاء فيه:

تؤكد الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة #سي_إن_إن العالمية وشملت اتفاق الرياض ( 2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق #الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها ، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وتشدد الدول الأربع أن المطالب الـ13 التي قدمت للحكومة #القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي ، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.